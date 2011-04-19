Сьогодні у Києві заходи, пов’язані з роковинами Чорнобиля

Сьогодні у Києві відбудуться заходи, пов’язані з 25-ми роковинами Чорнобильської трагедії.

О 10.00 розпочнеться Донорська конференція зі збору коштів на фінансування чорнобильських проектів (Український дім, вул. Хрещатик, 2).

О 15.00 в Українському домі відбудеться перше пленарне засідання Київського саміту з питань безпечного та інноваційного використання ядерної енергії. Засідання вестиме Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ. О 17.00 там же розпочнеться друге пленарне засідання саміту.

У понеділок до Києва прибув голова Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ. Підтвердили наміри приїхати в Україну генеральний секретар ООН Пан Гі МУН та голова МАГАТЕ Юкія АМАНО, Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ та інші високопосадовці.

США на конференції представлятимуть політолог, у минулому радник Президента США Збігнев БЖЕЗИНСЬКИЙ та спеціальний представник Держдепартаменту США з питань енергетики у Євразійському регіоні Річард МОРНІНГСТАР.

Як повідомляв УНІАН, Україна під час міжнародної конференції, присвяченої 25-м роковинам Чорнобильської катастрофи, розраховує одержати 740 млн. євро, яких не вистачає на будівництво нового безпечного конфайнмента «Укриття» над зруйнованим 4-м енергоблоком Чорнобильської АЕС.