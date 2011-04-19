У Інституті патанатомії виявили предмет, схожий на вибухівку

Сьогодні вранці у Київському інституті патологоанатомії (вул. Оранжерейна, Шевченківський район) виявили предмет, схожий на вибуховий пристрій.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ ВМС України у м. Києві, близько 9.00 по лінії "102" від персоналу закладу надійшло повідомлення, що у фойє виявлено підозрілий предмет.

На місці працюють вибухотехнічні та слідчо-оперативні групи.

Людей із будівлі евакуйовано.