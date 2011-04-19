Єврокомісія дає 110 мільйонів євро на безпеку Чорнобиля

Президент Європейської комісії Жозе Мануель БАРРОЗУ підтверджує готовність Єврокомісії надати 110 млн. євро для завершення реалізації чорнобильських проектів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час донорської конференції із збору коштів на завершення реалізації чорнобильських проектів, яка проходить сьогодні в Києві.

«Сьогодні 110 млн. євро ми надаємо як прояв нашої солідарності заради безпеки Чорнобиля», - сказав Ж.БАРРОЗУ.

Президент Єврокомісії додав: «Ми повинні зробити так, аби Чорнобиль став безпечною зоною».