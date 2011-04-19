ЄБРР виділить 120 млн євро на чорнобильські проекти

Європейський банк реконструкції й розвитку підтверджує готовність виділити 120 млн. євро на завершення реалізації чорнобильських проектів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент ЄБРР Томас МІРОВ під час Донорської конференції зі збору коштів на завершення реалізації чорнобильських проектів, яка проходить сьогодні в Києві.

Він відзначив, що ЄБРР продовжить виконувати свою частину зобов`язань за чорнобильськими проектами, нагадавши, що банк вже виділив 135 млн. євро в 2008 році.

Сьогодні, заявив Т.МІРОВ, банк готовий внести новий вклад у розмірі 120 млн. євро, проте таке рішення повинна затвердити рада директорів ЄБРР у травні нинішнього року.

Т.МІРОВ додав, що якщо під час сьогоднішньої конференції загальна сума донорської допомоги становитиме більш як 480 млн. євро, то ЄБРР готовий буде збільшити свій вклад на 50% - до 180 млн. євро.