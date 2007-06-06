Уряд доповнив перелік основних лікарських засобів і виробів медичного призначення

Уряд постановою №789 від 30 травня 2007 року вніс зміни до Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення. Текст відповідної постанови за підписом прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА розміщений на Урядовому порталі.

Зокрема, до Національного переліку включено альфакальцидол (монопрепарат та його комбінації), бетаксолол, глатирамер, гліклазид (монопрепарат та його комбінації), гліпізид (монопрепарат та його комбінації), гонадотропін хор іонічний, гонадотропін хоріонічний альфа, дексаметазон (монопрепарат та його комбінації), диклофенак (монопрепарат та його комбінації), екстракти, олії лікарських рослин та їх комбінації, кеторолак, лактобактерії в комбінаціях, лідокаїн (монопрепарат та його комбінації), орнідазол (монопрепарат та його комбінації), симетикон (монопрепарат та його комбінації), натрію дигідрофосфату дигідрат у комбінації з натрію гідрофосфату додекагідратом, тимолол (монопрепарат та його комбінації), трамадол (монопрепарат та його комбінації), тріамцинолон (монопрепарат та в комбінації з мірамістином), фенобарбітал (монопрепарат та його комбінації), фолітропін-альфа, фолітропін-бета, фраміцетин (монопрепарат та його комбінації), холекальциферол (монопрепарат та в комбінації з кальцію карбонатом), цефепім (монопрепарат та його комбінації), ципрофлоксацин (монопрепарат та в комбінації з тинідазолом).

Водночас уряд доповнив Національний перелік основних лікарських засобів і виробів медичного призначення пунктами такого змісту: агомелатин, альфузозин, анагрелід, атракуріум бесилат, аценокумарол, бівалірудин, біклотимол (монопрепарат та в комбінації з лізоцимом і еноксолоном), бластолен, бортезоміб, венлафаксин, гексакалій-гексанатрій-тригідропентацитарний комплекс, диметикон у комбінації з гуайазуленом, діацереїн, діоксид кремнію, доксофілін, еверолімус, екстракт гінкго білоба, есцин у комбінації з діетиламіну саліцилатом, золмітриптан, інфліксимаб, йодиксанол, кальцитріол (монопрепарат та в комбінації з калію карбонатом), кальцію цитрат у комбінації з холекальциферолом, мікроелементами, кальцію карбонатом, карбомер, кислота гіалуронова, комплекс ембріональних пептидів та олігопептидів, кортексин, ланатозид С, макрогол, мелатонін, мемантин, менотропін, мілнаципрану гідро хлорид, нефопам, октенідину дигідрохлорид у комбінації з феноксіетанолом, пеметрексед, пімекролімус, піперонілу бутоксид у комбінації Р03А С”, пірибедил, псевдоефедрин у комбінації з трипролідином та/або гвайфенезином, рифаміцин, рифа цин, розувастатин, севофлуран, серратіопептидаза, сертиндол, соліфенацин, спіраприл, стронцію ранелат, такролімус, тегафур, тикарцилін у комбінації з клавулановою кислотою, травопрост, тритурація мадара, троспіум хлорид, фенотропіл, фондапаринукс, формотерол, фулвестрант, цетрорелікс, цетуксимаб.

Довідка. Національний перелік основних лікарських засобів і виробів медичного призначення - це перелік ефективних (у тому числі й з точки зору витрат) та безпечних лікарських засобів та виробів медичного призначення для профілактики, діагностики та лікування найбільш розповсюджених патологічних станів, виходячи з теперішньої й очікуваної їх значущості для охорони здоров`я з урахуванням можливостей для безпечного та ефективного (у тому числі й з точки зору витрат) лікування пацієнтів.

Основні лікарські засоби та вироби медичного призначення повинні завжди бути доступними з урахуванням особливостей функціонування системи охорони здоров`я, у достатній кількості, у відповідних лікарських формах, гарантованої якості, з адекватною інформацією та за ціною, доступною для будь-якої фізичної особи та суспільства в цілому.

Відповідно до визначення ВООЗ, основні лікарські засоби - це лікарські засоби, які задовольняють пріоритетні потреби охорони здоров`я населення, їх відбір проводиться з урахуванням доцільності, доказів ефективності, безпечності та показника "витрати-ефективність".

Національний перелік спрямований на виконання програм державних гарантій забезпечення населення України медичною допомогою в стаціонарних і амбулаторно-поліклінічних умовах на території України.

Національний перелік є основою для формування:

- державних замовлень, у тому числі відповідно до державних цільових програм;

- схем компенсації витрат за безоплатними та пільговими рецептами, у тому числі за системою державного медичного соціального страхування;

- закупівель товарів за державні кошти;

- оснащення закладів охорони здоров`я;

- створення формулярів;

- системи моніторингу наявності основних лікарських засобів та ціноутворення.