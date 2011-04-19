Школа погіршує здоров'я дітей

За роки навчання в школі здоров`я дітей погіршується, повідомила начальник ГУ охорони здоров`я КМДА Валентина Заліська, пише УНН.

Заліська відзначила, що порушення постави за роки навчання в школі зростає в 1,4 разу, порушення зору - в 2,3 разу, сколіоз майже в 4 рази.

Також за її словами, лише 28% батьків усвідомлюють необхідність регулярного спостереження дітей в медичних установах.

Заліська також підкреслила, що профілактичні огляди школярів повинні проводитися протягом календарного року і у присутності батьків.

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