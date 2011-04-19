Реклама ліків має попереджати про загрозу самолікування

Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення зміни до статті 21 Закону України “Про рекламу”.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 285 з 395 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Даним законом передбачено, що реклама лікарських засобів має містити попередження про загрозу самолікування.

Даним законом визначено, що текст попередження має бути такого змісту: «Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров’я». Відповідно до закону цей текст має займати не менше 15 відсотків площі чи обсягу (тривалості) всієї реклами.

Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.