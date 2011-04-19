Завтра в Україні опади не очікуються

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів, лише у Криму дощ.

Вітер північний, північно-східний, 7-12 м/с, у південній частині місцями пориви 15-20 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, на крайньому півдні до 8° тепла, вдень 10-15°, на Закарпатті 15-20° тепла, у Карпатах вночі 0-3° морозу, вдень 3-8° тепла.

У Київській області у середу опади не очікуються. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 10-15° тепла. У Києві температура вночі 1-3° тепла, вдень 12-14°.