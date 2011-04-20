Яку воду п'ють українці?

Офіційні власті замовчують, яку кількість нітратів ми споживаємо разом з водою. Для більшості російських і українських регіонів це загрозлива цифра, і, перш за все, для життя дітей. Про це повідомляє фахівець екологічної організації Ганна Цветкова.

Особливо високий відсоток нітратного забруднення в Харківській області. За даними екологічних перевірок така проблема спостерігається в більшості українських регіонів. Але офіційна статистики про забруднення води нітратами не надається, оскільки за словами властей це таємна інформація. Також досі не оповістили результати моніторингу, який проводився 2010 року по офіційному наказу Азарова.

Як стверджують екологи, в Україні відмічено безліч випадків отруєння питною водою серед дітей, оскільки їх організм не має хорошого захисту. Особливу увагу варто приділити перевірці питної води в колодязях сільськогосподарських регіонів. Інформаційне забезпечення в селах значно нижче, ніж в густонаселених містах. Спеціальні тести, завдяки яким можна було б самостійно визначити якість питної води, проводяться лише зарубіжними фірмами, вартість їх висока, а вітчизняних аналогів поки немає.

mosoblgreendv.ru