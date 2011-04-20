Янукович: зібрані півмільярда будуть під міжнародним контролем

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ запевняє, що кошти, виділені на об’єкт «Укриття» на Чорнобильській АЕС, будуть під надійним міжнародним контролем.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам на спільній прес-конференції з Генеральним секретарем ООН Пан Гі МУНОМ і генеральним директором МАГАТЕ Юкія АМАНО.

В.ЯНУКОВИЧ також підкреслив, що крім міжнародних організацій є головний орган, який контролюватиме використання коштів – Європейський банк реконструкції та розвитку.

Як повідомляв УНІАН, за даними В.ЯНУКОВИЧА, 19 квітня на донорській конференції у Києві на реалізацію чорнобильських проектів було зібрано близько 550 млн. євро.