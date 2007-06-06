Фонд «Україна 3000» та грецька недержавна організація домовилися про співпрацю

Міжнародний благодійний фонд «Україна 3000» та грецька недержавна організація «Екуменіка» домовилися про співпрацю у рамках програми «Від лікарні до лікарні».

Як повідомили УНІАН у прес-службі МБФ «Україна 3000», 4 червня відбулася зустріч представників фонду «Україна 3000» та представниками грецької неприбуткової організації «Екуменіка».

У зустрічі взяли участь голова правління фонду «Україна 3000» Олександр МАКСИМЧУК, керівник медичних напрямів фонду Віра ПАВЛЮК, заступник директора програми «Від лікарні до лікарні» Інна ГОЛОВАНЧУК, координатор програми «Від лікарні до лікарні» Тарас ТКАЧУК, а також директор організації «Екуменіка» Варсаміс ГЕОРГІОС та галузевий менеджер організації Пападакіс МАНОС.

Учасники зустрічі обмінялися інформацією про свою профільну діяльність та обговорили перспективи участі організації «Екуменіка» в реалізації програми «Від лікарні до лікарні».

Як повідомлялося, проект благодійного фонду «Україна 3000» – «Від лікарні до лікарні» стартував два роки тому.

Метою програми «Від лікарні до лікарні» є підвищення ефективності та якості медичного обслуговування, покращення здоров’я населення України через добровільне залучення фінансових, технологічних та інтелектуальних ресурсів як нашої країни, так і закордонних.

Учасниками цієї програми стали 26 лікарень України. Програма розрахована на 5 років, а її втілення дасть можливість українським клінікам отримати надійних партнерів за кордоном і вийти на рівень сучасних світових стандартів у лікуванні.