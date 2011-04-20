Погода на Чистий четвер

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с (в Криму північно-східний, 5-10 м/с), повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті та Південному узбережжі Криму до 7° тепла, вдень 10-15°, у західних областях 16-21° тепла; у Карпатах вночі близько 0°, вдень 3-8° тепла.

У Київській області у четвер - без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 10-15° тепла. У Києві температура вночі 1-3° тепла, вдень 12-14°.