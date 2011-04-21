Постраждала в теракті в Мінську українка почувається погано

Українка Маргарита Слободян, яка постраждала в теракті в Мінську, вже виписалася з лікарні, але почувається ще погано.

«Голова в неї гуде, у вухах дзвін, рани гояться погано, - розповіла газеті «Сегодня» її мама Тетяна Іванівна. - Вона пройшла судово-медичну експертизу, яка повинна визначити тяжкість одержаних травм, - від цього залежатиме розмір компенсації. Суми ніякі не називають, нам обіцяли, що передзвонять з прокуратури. Погано, що я ніяк не можу знайти психолога, який зміг би поговорити з нею про пережите».

Вибух прогримів на станції метро «Жовтнева» 11 квітня. Загинули 13 осіб, ще 140 потрапили до лікарень. За два дні білоруські правоохоронці заявили, що розкрили теракт.