Постраждала в теракті в Мінську українка почувається погано
10:30, 21 квітня 2011Країна
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Мама не може знайти психолога
Українка Маргарита Слободян, яка постраждала в теракті в Мінську, вже виписалася з лікарні, але почувається ще погано.
«Голова в неї гуде, у вухах дзвін, рани гояться погано, - розповіла газеті «Сегодня» її мама Тетяна Іванівна. - Вона пройшла судово-медичну експертизу, яка повинна визначити тяжкість одержаних травм, - від цього залежатиме розмір компенсації. Суми ніякі не називають, нам обіцяли, що передзвонять з прокуратури. Погано, що я ніяк не можу знайти психолога, який зміг би поговорити з нею про пережите».
Вибух прогримів на станції метро «Жовтнева» 11 квітня. Загинули 13 осіб, ще 140 потрапили до лікарень. За два дні білоруські правоохоронці заявили, що розкрили теракт.
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