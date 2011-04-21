Синоптики обіцяють завтра теплу й без опадів погоду

Завтра, 22 квітня, на території України утримається тепла й без опадів погода.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с (в Криму північно-східний, 5-10 м/с).

Температура вночі 1-6° тепла, у східній половині місцями 0-3° морозу, вдень 13-18° тепла; на Закарпатті вночі 4-9° тепла, вдень 19-24°; в Карпатах вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 4-9° тепла.

У столиці та Київській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі по області 1-6° тепла, вдень 13-18°; у Києві вночі 2-4° тепла, вдень 15-17°.