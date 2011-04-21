Україна ввела ліцензування імпорту м'яса птиці та сала

15:36, 21 квітня 2011
Країна
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Україна ввела ліцензування імпорту м`яса птиці та сала. 

Відповідна постанова Кабінету міністрів №420 від 11 квітня 2011 р. опублікована на сайті уряду.

Згідно з документом, імпорт свіжого, охолодженого або мороженого м`яса та їстівних субпродуктів свійської птиці, сала без пісних частин, свинячого жиру і жиру свійської птиці до України в 2011 році підлягає ліцензуванню.

Ліцензії видаватимуться за узгодженням з Міністерством аграрної політики і продовольства. 

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