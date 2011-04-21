Янукович взяв участь у відкритті Черкаської дитячої лікарні

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ взяв участь у церемонії урочистого відкриття Черкаської обласної дитячої лікарні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, Президент привітав черкащан із цією подією.

Звертаючись до присутніх, В.ЯНУКОВИЧ нагадав, що рік тому влада пообіцяла звести на Черкащині дитячу лікарню за гідними європейськими стандартами. Президент наголосив, що свого слова влада дотримала.

Глава держави зауважив: аби медичний заклад запрацював на повну потужність, ще потрібно докласти чимало зусиль - облаштувати його необхідним медичним обладнанням, запросити кваліфікованих лікарів.

Водночас В.ЯНУКОВИЧ висловив упевненість, що така висококласна дитяча лікарня обслуговуватиме не лише черкащан, «а й слугуватиме в цілому всім дітям України».

Президент підкреслив, що відповідальність за роботу цього закладу він покладає особисто на міністра охорони здоров`я України Іллю ЄМЦЯ. «Переконаний, що все буде на належному рівні», – підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Глава держави передав ключі від реанімаційного автомобіля для лікарні та її пацієнтів.

В.ЯНУКОВИЧ та голова Черкаської обласної державної адміністрації Сергій ТУЛУБ перерізали символічну стрічку на вході до лікарні. Після того Президент відвідав нову лікарню та оглянув, зокрема, як облаштований у ній травмпункт, рентгенологічне відділення і зал аеротерапії.