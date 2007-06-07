Експерти виступають проти запровадження замісної терапії для наркозалежних.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони заявили на прес-конференції, присвяченій проведенню акції “За здоровий спосіб життя”.

Керівник Асоціації психіатрів України Семен ГЛУЗМАН висловив думку, що в нашій державі поширюється епідемія наркозалежності, але водночас це єдина європейська країна, у якій немає наркополітики. “У нас існують імітаційні документи, проводяться зустрічі, громадські слухання, але наркополітика, як частина соціальної політики, відсутня”, - підкреслив С.ГЛУЗМАН.

Він додав, що у всьому цивілізованому світі і навіть на пострадянському просторі реабілітаційну допомогу наркозалежним людям надають немедичні структури. Натомість у нашій країні цією сферою опікуються медики. За словами С.ГЛУЗМАНА, більшість наркологів не вміють лікувати, а просто заробляють на псевдолікуванні великі гроші. В Україні донині не існує жодної державної структури, яка б займалась реабілітацією наркозалежних.

Присутній на прес-конференції віце-президент громадської організації “Рух дружин і матерів проти аморальності”, генерал СБУ Валерій КРАВЧЕНКО заявив, що до 1999 р. в Україну ввозилося 85% наркотиків, а зараз ситуація кардинально змінилася: 85% виготовляють у нашій країні.

На прес-конференції йшлося про замісну терапію, а саме про використання метадону і трамадолу при реабілітації наркозалежних. На думку С.ГЛУЗМАНА, метадон – це той самий наркотик, який допомагає врятуватися від інших, сильніших наркотиків - кокаїну, героїну. За словами В.КРАВЧЕНКА, “за метадоновою програмою стоять великі гроші. Існує навіть план, який передбачає “підсадити” на метадон більше людей. Ціна питання – 100 млн. доларів США”.

Він також зауважив, що ситуація з трамадолом та іншими сильнодіючими психотропними засобами аналогічна. Міністерству охорони здоров’я України потрібно всього 4 млн. капсул трамадолу на рік, тоді як фармацевтичні підприємства випускають 90 млн. Проблема в тому, що препарат не квотований, отже, починають діяти товарні відносини - попит породжує пропозицію, вважає голова віце-президент громадської організації.

Учасники прес-конференції виступили за введення квоти на виготовлення і контролю за реалізацією сильнодіючих психотропних засобів (трамадол, трамалгін), а також за відмову від “легких” наркотиків і практики замісної терапії. Вони також заявили про наміри проводити демонстрації і пікети з метою домогтися виконання цих вимог. Першим подібним кроком буде акція “За здоровий спосіб життя”, що відбудеться 9 червня на Майдані Незалежності у Києві.