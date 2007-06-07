На Житомирщині кількість осіб, що отруїлися на весіллі 3 червня, зросла до 35

6 червня із с.Копище Олевського району Житомирської області до інфекційного відділення Олевської центральної районної лікарні з ознаками харчового отруєння було госпіталізовано ще одну особу.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, попередня причина захворювання - вживання неякісних продуктів харчування 3 червня під час весілля, на якому перебувало близько 100 осіб.

Всього на лікуванні перебуває 35 осіб, в тому числі 8 дітей (1998-2005 р.н.). Перебіг захворювання госпіталізованих - середнього ступеня тяжкості. В осередку захворювання фахівцями районної СЕС проводиться комплекс протиепідемічних та санітарно-гігієнічних заходів.

Ситуація знаходиться під контролем Головного управління МНС у Житомирській області.