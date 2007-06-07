У ЗСУ завершується формування медичної ескадрильї

У Збройних Силах України завершується формування змішаної медичної авіаційної ескадрильї, яка складатиметься із шести медичних вертольотів та двох літаючих госпіталів Ан-26 “Віта”. Про це повідомив директор Департаменту охорони здоров’я Міністерства оборони України Петро МЕЛЬНИК під час збору з керівним складом медичної служби Збройних Сил України, який розпочався на Яворівському загальновійськовому полігоні 5 червня.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міноборони, у зборі беруть участь головні медичні фахівці військового відомства, керівники військових госпіталів, санаторіїв та військово-лікарських комісій, начальники медичних служб повітряних командувань, армійських корпусів, бригад, окремих полків, інші посадові особи медичної служби.

Учасники збору підбивають підсумки діяльності медичної служби Збройних Сил України за 2006 рік і 5 місяців 2007 року, обговорюють проблеми медичного забезпечення українського війська, ознайомлюються з пріоритетними напрямками розвитку медичної служби до 2011 року тощо.

Крім того, учасники збору вивчають практичні можливості військово-медичного клінічного центру Західного регіону щодо медичного забезпечення військ у зоні територіальної відповідальності у мирний час, в особливий період та при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.

Як зазначив директор Департаменту охорони здоров’я МО України П.МЕЛЬНИК, протягом останнього року було зроблено надзвичайно великий крок у покращенні медичного забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України, зокрема, розроблена програма розвитку медичної служби на 2006-2011 роки, відпрацьована нормативна база, яка сприятиме покращенню медичного забезпечення за територіальним принципом.

Також, додав П.МЕЛЬНИК, “завершується формування змішаної медичної авіаційної ескадрильї, яка складатиметься із шести медичних вертольотів та двох літаючих госпіталів Ан-26 “Віта”. Один такий літак ми вже маємо, а другий буде введено в експлуатацію до кінця поточного року”.

Він також повідомив, що основними оперативними одиницями системи медичного забезпечення в армії стануть Військово-медичні клінічні центри, на які покладаються функції лікувально-діагностичного характеру, проведення наукової і викладацької роботи.

За словами П.МЕЛЬНИКА, “в Україні таких центрів буде шість, зокрема, Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону вже працює у Вінниці, другий подібний центр Західного регіону вже створено і днями він розпочинає свою роботу. Крім того, у липні відкриється центр Південного регіону в Одесі, а восени - Північного регіону в Харкові і Головний військово-медичний клінічний центр у Києві”.

Як зазначається у повідомленні Управління прес-служби Міноборони, сьогодні, 7 червня, в рамках робочої поїздки до Львівського гарнізону з ходом проведення збору ознайомиться міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО.