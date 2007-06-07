Кабмін планує внести до переліку життєвоважливих об’єктів заклади охорони здоров’я

Кабінет міністрів України планує внести до переліку життєвоважливих об’єктів заклади охорони здоров’я.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції на Яворівському полігоні сказав міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО.

“Зараз ми вже прийняли рішення і готуємо зміни до проекту постанови (уряду) для того, щоб до переліку життєвоважливих об’єктів включить заклади охорони здоров’я”, - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Він нагадав, що через відключення електроенергії вже були випадки, зокрема в Запорізькій області, з трагічними наслідками. Міністр зазначив, що через обмеження бюджетних коштів і існуючої системи розрахунків створюються проблеми на рівні місцевої влади, коли в ряді випадків відключається від електроенергії важливі об’єкти.

“Я хотів би нагадати місцевим керівникам про те, що є чинна постанова уряду, яка забороняє відключення об’єктів, які задіяні для охорони повітряного простору, життєвоважливих об’єктів держави”, - сказав А.ГРИЦЕНКО.

“Я вважаю, що уряд підтримає цю пропозицію”, - сказав міністр.