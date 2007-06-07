У Вінницькій області для літнього оздоровлення дітей-сиріт виділено 3 млн. грн.

Вінницька обласна державна адміністрація виділила 2,98 млн. грн. на літнє оздоровлення дітей-сиріт, вихованців шкіл-інтернатів поточного року.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник управління утворення Вінницької облдержадміністрації Ігор ІВАСЮК.

Він зазначив, що для області на оздоровлення дітей-сиріт також передбачено фінансування Міністерством освіти і науки України у розмірі 0,401 млн. грн.

І.ІВАСЮК сказав, що влітку 2007 року на виділені кошти планується оздоровити близько 5 тис. учнів шкіл-інтернатів, дітей-сиріт. Відпочинок дітей буде організовано в таборах області, де оздоровлення вони проходитимуть в 3 зміни по 18 днів - з червня по серпень.

І.ІВАСЮК додав, що під час відпочинку дітей, в школах-інтернатах буде проведено повний комплекс робіт з ремонту і підготовки до нового навчального року.

Як повідомляв УНІАН, в 2006 році Вінницька обласна державна адміністрація на літній відпочинок і оздоровлення дітей-сиріт і дітей з шкіл-інтернатів області виділила 2,8 млн. грн.