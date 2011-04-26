Відвідання Чорнобильської зони не є небезпечним для здоров`я туристів.

Як передає власний кореспондент УНІАН, таку думку на прес-конференції у Москві висловив колишній відповідальний працівник Ради міністрів СРСР, голова держкомітету «Чорнобиль» - міністр РФ Василь ВОЗНЯК.

«Така пропозиція була у мене ще за Радянського Союзу – давайте підготуємося і возитимемо сюди туристів, нехай дивляться», - сказав він.

За словами В.ВОЗНЯКА, у цьому немає нічого страшного, головне розробити «нормальний» маршрут і показувати його туристам.

В.ВОЗНЯК повідомив, що перша іноземна делегація відвідала ЧАЕС у 1987 році.

У свою чергу, директор об`єкту «Укриття» («Саркофаг») Євген АКІМОВ відзначив, що туристам, які відвідують ЧАЕС, видається спеціальний одяг, з ними проводиться необхідний інструктаж.

«Триває нормальний туристичний процес, який хочуть збільшити», - сказав він.