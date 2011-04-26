В Україні іноземцям заборонять користуватися послугами сурмам?

Юристи не підтримують законопроект про заборону підданим інших держав користуватися послугами українських репродуктивних клінік.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявив президент Асоціації "Всеукраїнська фундація компаній з організаційно-правового забезпечення програм допоміжних репродуктивних технологій», адвокат Сергій АНТОНОВ.

Він уточнив, що йдеться про законопроект народного депутата Катерини ЛУК’ЯНОВОЇ № 8282 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обмежень у використанні допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ)». У цьому законопроекті, окрім обмеження віку жінок для проведення ЕКО-програми, пропонується ввести заборону на надання послуг сурогатного материнства для громадян тих країн, де сурогатне материнство заборонене законом.

За словами С.АНТОНОВА, об`єднання профільних юристів і фахівців у сфері ДРТ вважає, що, встановивши дискримінаційні обмеження для отримання високоспеціалізованої медичної допомоги іноземним громадянам, Україна може бути засуджена на міжнародному рівні, також буде підірвано розвиток найперспективнішого сьогодні напряму медицини – репродукції, в яку щороку вкладаються найбільші іноземні інвестиції в медичній галузі.

Крім того, заявив він, даний законопроект не вирішує жодного з проблемних питань у сфері ДРТ і запропонований без урахування думки громадськості і профільних фахівців. На думку Асоціації, кращим рішенням було б поки кардинальне законодавство у сфері ДРТ не змінювати, провести широке громадське обговорення проблемних питань, а також прийняти спеціальний Закон «Про репродукцію людини», який вже розроблено і перебуває на стадії узгодження у профільних фахівців.

У свою чергу директор Міжнародного агентства «Допоміжне материнство» Вікторія РОГАТИНСЬКА повідомила, що фахівцями Асоціації розробляються пропозиції з врегулювання законодавства у сфері сурогатного материнства.

«Цей закон, який ми пропонуємо, він з урахуванням вже існуючих правил і норм, зокрема репродуктивної медицини, його підтримано Асоціацією репродуктивної медицини. Ми нічого від себе нового там не вигадуємо, ми користуємося тими самими правовими нормами, які вже існують, і додаємо своє бачення і пропозиції з урахуванням медичних законів і правил, якими користуються репродуктивні клініки на сьогодні», - уточнила вона.

При цьому С.АНТОНОВ підкреслив, що Асоціація виступає за проведення програм допоміжних репродуктивних технологій тільки в правовому полі, з дотриманням норм суспільної моралі і професійної етики.

Він відзначив, що в Україні чітко регулюється процедура реєстрації народження дітей за програмою сурогатного материнства. «Ми рекомендуємо усім пацієнтам суворо дотримуватися процедури, встановленої законодавством України, і наперед погоджувати свою участь у програмах сурогатного материнства з дипломатичними установами своєї країни», - підкреслив адвокат.

Зі свого боку Асоціація пропонує свою підтримку, безкоштовні консультації всім іноземним парам, які опинилися у складній ситуації, пов`язаній з народженням їх дітей за програмою сурогатного материнства в Україні.

Як заявив президент Асоціації, основною причиною скандалів, пов`язаних з проведенням громадянами окремих іноземних держав програм лікування безплідності з використанням сурогатного материнства, стали не лише правові колізії українського законодавства і законодавства деяких європейських країн, а й некомпетентність окремих посередників і юристів, що надають правову підтримку іноземним парам.

За словами С.АНТОНОВА, українське законодавство у сфері репродуктивних технологій визнане одним з найпрогресивніших у світі. Він також підкреслив, що діти іноземних громадян, які народилися в Україні за допомогою програм ДРТ, зокрема сурогатного материнства, генетично пов`язані з їх батьками і не є українцями. «Сурогатні матері не мають генетичного зв`язку з виношеними і народженими ними дітьми у програмах ДРТ. Тому відповідно до законодавства України, норм права і здорового глузду, сурогатне материнство не є продажем дітей і вивезенням «українського генофонду», - відзначив адвокат.

В Україні за Програмами сурогатного материнства, що стосується іноземних громадян, успішно протягом року народжується більш як 100 дітей, повідомив С.АНТОНОВ. За його даними, сурогатна мати в Україні одержує компенсацію за участь у програмі у розмірі 10-15 тис. дол. плюс щомісячні компенсації для забезпечення нормального харчування, на супровід виношування малюка. Крім того, додав С.АНТОНОВ, значна частина грошей ще йде на медичну частину програми, що включає всі етапи аж до пологів – це в середньому близько 40 тис. грн.

***Асоціація "Всеукраїнська фундація компаній з організаційно-правового забезпечення програм допоміжних репродуктивних технологій» об`єднує провідні спеціалізовані юридичні компанії і профільних юристів у галузі репродуктивного і сімейного права, а також компанії і фахівців з організації програм із застосуванням ДРТ. Головною метою діяльності Асоціації є забезпечення законності етичності надання організаційних, правових і посередницьких послуг, пов`язаних з проведенням програм лікування безплідності, а також захист прав учасників цих програм.