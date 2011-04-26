Погода на завтра

Завтра вдень у північних, центральних областях України та у Карпатах очікується невеликий короткочасний дощ, гроза.

Вітер східний, 5-10 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 7-12° (на Прикарпатті та Луганщині 4-9° тепла), вдень 19-24°; у Карпатах вночі близько 0°, вдень 11-16° тепла.

У Київській області у середу вночі без опадів, вдень подекуди невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12° тепла, вдень 19-24°. У Києві - без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12° тепла, вдень 21-23°.