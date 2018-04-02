По Європі стрімко поширюється кір

Тридцять країн Європейського регіону ВООЗ повідомили про стрімке зростання захворюваності на кір: загальна кількість випадків за період з початку 2011 року сягло 6500. Дані епідеміологічних розслідувань і лабораторного генотипування підтверджують поширення вірусів у ряді країн регіону та їхній експорт в інші регіони світу. Спалахи та подальше поширення кору ймовірно будуть продовжуватися до тих пір, поки залишаються сприйнятливі люди, які не були імунізовані взагалі або не отримали своєчасних щеплень у відповідності з плановим календарем. Зростання міжнародних поїздок протягом пасхальних свят сприятиме подальшому підвищенню ризику експорту та поширенню кору.

Все це дає переконливе обгрунтування для всебічного сприяння щодо проведення Європейського тижня імунізації (ЄТІ), який відбудеться в період з 23 по 30 квітня 2011 р. У цьому році участь у цій ініціативі візьмуть понад 50 країн, найбільша кількість з 2005 р.

"В умовах значних масштабів переміщення населення перед країнами, які мають спільні кордони, постають загальні загрози для здоров`я, - сказала Zsuzsanna Jakab, директор Європейського регіонального бюро ВООЗ. - Тому для профілактики і боротьби з хворобами, такими як кір, в Регіоні необхідно створювати міцні партнерства. Європейський тиждень імунізаціяї дозволяє нагадати про досягнуті успіхи у галузі імунізації, але також і про те, що ще багато що належить зробити - причому невідкладно! "

У рамках заходів, приурочених до ЄТІ-2011, Європейське регіональне бюро ВООЗ організовує офіційну регіональну презентацію, яка відбудеться в Брюсселі, Бельгія, 26 квітня. Презентацію відкриє принцеса Бельгії Матильда, яка виступає в якості спеціального представника ЄРБ ВООЗ з імунізації. Також буде проведено обговорення проблеми спалахів кору за участю представників ряду європейських країн, де в даний час спостерігаються спалахи.

"ЄТІ-2011 послужить платформою для розвитку співпраці країн щодо спільного планування профілактичних заходів і ефективних дій у відповідь на спільні загрози, зумовлені хворобами, які можна попередити за допомогою вакцин, - сказала пані Jakab. - Тільки шляхом такої співпраці ми зможемо забезпечити зростання охоплення вакцинацією і досягти мети елімінації кору та краснухи до 2015 р. "

У Бельгії національна система епіднагляду повідомила про 100 випадки кору з початку 2011 р. При цьому протягом всього 2010 р. в країні було зареєстровано лише 40 випадків цієї інфекції. В осередку даного спалаху, м. Гент, вірус вражає переважно дітей у віці до одного року (і тому неімунізованих), а також учнів у школах антропософського напрямку (не щеплених внаслідок поглядів, які у даному філософському течії).

Найбільший спалах відбуваєтся у Франції: за період з січня по березень 2011 там офіційно зареєстровано 4937 випадків кору - майже стільки ж, скільки було зафіксовано за весь 2010 р. (5090 випадків). Відповідно до рекомендацій ВООЗ, Національна служба імунізації вживає заходів з вакцинації дітей, зокрема у віці дев`яти місяців, а також рекомендує вакцинацію для всіх неімунізованих або не повністю імунізованих дітей старше дев`яти місяців і дорослих. Значні спалахи також спостерігаються в колишній Югославській Республіці Македонія, Іспанії (Андалусія), Сербії і Туреччини.

У глобальному масштабі кір залишається однією з провідних причин смерті серед дітей раннього віку, незважаючи на наявність безпечної та ефективної вакцини. З метою попередження подальшого експорту та імпорту кору як у межах Регіону, так і за його межами, ЄРБ ВООЗ закликає органи охорони здоров`я держав-членів всіляко сприяти проведенню імунізації.

На відзначення Європейського тижня імунізації в країнах проводяться різні заходи відповідно до найбільш актуальних потреб в даній області. Так, сім держав-членів (Азербайджан, Казахстан, Киргизстан, Російська Федерація, Таджикистан, Туркменістан і Узбекистан) у квітні-травні 2011 р. проведуть синхронізовані раунди додаткових заходів з імунізації із застосуванням тривалентної оральної поліовакцини. Багато з цих заходів пройдуть протягом Європейського тижня імунізації і будуть розцінені як її складова частина.

В Албанії відбудеться субрегіональна нарада, на якій зберуться представники понад 10 країн для того, щоб обговорити спільні заходи з нарощування охоплення імунізацією мігрантів та інших вразливих груп населення. Інші держави-члени будуть брати участь у ЄТІ шляхом проведення медійних акцій та інформаційних кампаній, прес-конференцій та роботи пересувних вакцинувальних бригад, а також організовуючи зустрічі, семінари, конференції та навчальні заходи для працівників охорони здоров`я.

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