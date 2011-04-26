Кабмін внесе до парламенту два законопроекти щодо реформування охорони здоров'я

Кабінет міністрів внесе до парламенту два законопроекти, що стосуються реформування системи охорони здоров`я.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив сьогодні на нараді, присвяченій питанням охорони здоров`я.

«Система охорони здоров`я у нас в країні потребує реформування. На сьогодні вона не задовольняє, безперечно, ні наших людей, ні керівництво країни», - сказав М.АЗАРОВ.

Зокрема, за його даними, в 2010 році 97% українських сімей звернулися за медичною допомогою, з них 15% не змогли одержати якісну допомогу або придбати ліки.

«Незважаючи на те, що ця цифра на 6% краща, ніж була в 2009 році, а в 2009 році вона була приблизно 21%, необхідно замислитися над тим, що йдеться про майже 2,5 млн. сімей», - підкреслив М.АЗАРОВ.

Він назвав основною причиною недоступності окремих видів медичної допомоги високі ціни на ліки, медичні товари і послуги. Крім того, невирішеною залишається проблема доступності лікарів.

За даними М.АЗАРОВА, практично кожна десята сім`я в Україні не одержала необхідну допомогу через відсутність у медустанові фахівця необхідного профілю. Особливо актуальна ця проблема в сільській місцевості, де цей показник становить 17%.

У той же час прем`єр зазначив, що однією з істотних проблем сфери медицини є її корумпованість. За його словами, уряд має намір внести на розгляд Верховної Ради два законопроекти, що стосуються реформування охорони здоров`я. Ці реформи мають забезпечити доступність і якість медичного обслуговування.