За сприяння Фонда Ріната Ахметова «Розвиток України» на Львівщині впровадять соціальний проект «Телемедицина».

Як повідомили УНІАН у прес-службі фонду, метою проекту є побудова всеукраїнської телемедичної мережі, яка створюється задля покращення діагностики та раннього виявлення захворювань, забезпечення доступу до третинної медичної допомоги та зменшення витрат на надання допомоги населенню. Реалізація проекту базується на використанні новітніх телекомунікаційних технологій та досвіду оператору зв’язку МТС.

Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» підтримує створення телемедичної мережі в рамках реалізації проекту фонду «Рак виліковний. Своєчасне виявлення та лікування онкологічних захворювань».

Приєднання медичних установ Львівщини до вже створеного ядра телемедичної мережі дозволить мешканцям Львова, області та віддалених районів Львівщини отримувати медичні консультації за напрямками, зокрема щодо онкології та кардіології, зазначили у фонді Ахметова.

Пацієнти отримають доступ до кваліфікованих консультацій спеціалістів, доступ до послуги «second opinion», а лікарі зможуть проводити on-line консиліуми, наукові дискусії тощо.

У прес-службі «Розвитку України» також повідомили, що сьогодні Львівська міська рада підписала Декларацію про соціальне партнерство з компанією ДТЕК (Донецької паливно-енергетичної компанії) , у рамках якої і буде відбуватися реалізація проекту «Телемедицина» та підтримка соціальних ініціатив та проектів у Львові.



