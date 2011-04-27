При реформуванні медицини недоцільно використовувати революційні методи - Ємець

При реформуванні галузі охорони здоров’я недоцільно використовувати революційні методи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр охорони здоров’я України Ілля ЄМЕЦЬ заявив на нараді в Кабінеті міністрів України, присвяченій реформуванню галузі охорони здоров’я.

«Ми зрозуміли, що будь-яка найкраща модель, яку ми зараз або перенесемо (до України – УНІАН), або самі адаптуємо, не буде ідеальною. Нам треба зробити ті механізми, за якими по результатах ми зможемо вже впроваджувати реформу. Тим більше, що дійсно ми вважаємо, що революційний підхід до медичних реформ не є кращим, а треба робити еволюційний підхід», - сказав І.ЄМЕЦЬ.

Він відзначив необхідність зберегти найкращі здобутки вітчизняної медичної галузі.

Водночас міністр зауважив, що медичні працівники зобов’язані брати участь у реформуванні галузі.

Крім того, на думку І.ЄМЦЯ, одним із пріоритетів реформ повинна бути первинна медична ланка. «Якщо в усьому світі 70% медицини починається і закінчується на первинній ланці, то в Україні навпаки 30% - на первинній ланці, а 70% - це є спеціалізована допомога. Це треба міняти», - наголосив міністр.

І.ЄМЕЦЬ також зауважив, що ще одним напрямком реформування має стати екстрена медична допомога.