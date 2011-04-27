У дітей, які народилися після аварії на ЧАЕС, проблеми з абстрактним мисленням

В умовах глобалізації екологічної кризи неминуче втрачається частина генофонду всього живого, у тому числі й людини.

Про це у своїй статті для ZN.UA доктори сільськогосподарських наук, професори Валерій та Тетяна Глазко.

За словами вчених, у світі вже накопичено досить багато даних, що підтверджують цей висновок. Свого часу у Данії було проведено комплекс досліджень, які показали, що у дітей, народжених після перших вибухів атомних бомб у повітряному середовищі, спостерігалося порушення здатності до абстрактного мислення. Аналогічні порушення було виявлено й у дітей, що з`явилися на світ після катастрофи на Чорнобильській АЕС.

Багато зарубіжних дослідників вказують також на збільшення дитячої смертності, мертвонароджуваності, спонтанних абортів. Є чіткі дані про зростання смертності дітей до року в європейських країнах у 1987 році. Зокрема, на забруднених територіях Білорусі помітно збільшився показник безплідності.

У той же час вчені відзначають, що реальні генетичні наслідки аварії на ЧАЕС буде відомо ще нескоро, адже діти, народжені після 1986 року, тільки вступають у репродуктивний період. Однак спрямованість таких змін вже відома через досліди з мишами і коровами: позбавлення не тільки від менш стійких, але і від більш спеціалізованих і еволюційно просунутих варіантів.