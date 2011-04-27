Азаров заборонив змушувати медиків до відпустки за свій рахунок

Прем‘єр-міністр України Микола АЗАРОВ попередив керівників органів влади на місцях про відповідальність за незаконне примушення медиків іти у відпустки за власний рахунок, щоб зекономити кошти на утримання медичних закладів.

Як повідомляє Урядовий портал, про це М.АЗАРОВ заявив під час наради з питань реформування вітчизняної системи охорони здоров’я.

«У жодній області немає жодної необхідності відправляти медиків у відпустки за власний рахунок, а там, де це відбувається, за це необхідно серйозно спитати. Ілля Миколайович ЄМЕЦЬ (Міністр охорони здоров’я) – це Ваша безпосередня відповідальність», - заявив прем‘єр-міністр, додавши, що з Держбюджету профінансовані всі видатки на медицину.