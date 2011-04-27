Цілющі подушечки від стресу

Подушечки, наповнені цілющими травами, допомагають зняти наслідки стресу і перевтоми.

Зробити таку подушечку досить просто. Зшийте з бавовняної тканини маленьку наволочку (40х40 см) і не дуже туго набийте її висушеною травою. Така подушечка послужить вам два роки, потім її потрібно відновити, наново набивши травою.

Ось декілька способів застосування цілющих подушечок.

З календули. Використовуються не тільки квітки, але і листя календули. Така подушечка оберігає від інфекційних захворювань і позбавляє від головного болю.

З молодих пагонів хвої. Підклавши таку подушечку під голову, ви гарантуєте собі міцний і глибокий сон. Крім того, вона корисна при легеневих і серцевих захворюваннях.

З валеріани. Для її приготування можна скористатися коренем валеріани, купленим в аптеці. Але краще самим зібрати наземну частину рослини під час цвітіння. Набита сухим листям і стеблами валеріани подушечка — прекрасний засіб від безсоння.

З березового листя. Набиту зібраним у травні і добре висушеним листям берези подушечку застосовують для профілактики застудних захворювань і грипу. Крім цього, вона позбавляє від головного болю і має загальнозміцнюючу дію.

З трави меліси. Її збирають під час цвітіння. Подушечка з меліси допомагає при неврозах, психозах і безсонні.

З листя бузку. Його збирають після цвітіння і сушать. Бузкова подушечка оберігає від інфекційних захворювань і допомагає при головному болі.

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