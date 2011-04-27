Деякі функції МОЗ передадуть медичним асоціаціям

Міністр охорони здоров`я України Ілля ЄМЕЦЬ ініціює створення медичних асоціацій для передачі їм деяких функцій Мінохоронздоров`я.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Кабінеті міністрів.

«Ініціатива Мінохоронздоров`я як центрального органу виконавчої влади – втілити в життя механізм медичних професійних асоціацій… Така асоціація називатиметься Українською медичною асоціацією», - сказав І.ЄМЕЦЬ.

За його словами, такі функції Міністерства охорони здоров`я, як стандартизація в медицині, атестація лікарів і медичне спеціальне планування, а також кадрова політика, мають перейти від міністерства як бюрократичного органу до фахівців.