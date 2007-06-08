Єврокомісія об’єднала бізнесменів та громадськість для боротьби з алкоголізмом

Європейська комісія та понад 40 організацій бізнесменів та неурядових громадських організацій погодились застосовувати спеціальні акції для боротьби зі шкодою, яку завдає алкоголь.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Єврокомісії.

Представники організацій та комісар ЄС з питань охорони здоров’я Маркус КІПРІАНУ створили Алкогольний оздоровчий Форум, підписавши спеціальну Хартію з цього приводу. Форум, засідання якого проводитимуться двічі на рік, зосереджуватиме увагу на конкретних діях, зокрема, щодо захисту дітей і молодих людей

“Я сподіваюсь, що промисловість алкогольних напоїв буде відповідально продавати свої вироби. Медіа, рекламісти, роздрібні торговці, а також власники пабів і барів мали б також сприяти зміни поведінки, особливо серед молодого населення”, - зазначив М.КІПРІАНУ після підписання Хартії.

На сьогодні, смертність від зловживання алкоголем в ЄС оцінюється в 200 тис. осіб щорічно. Одна з чотирьох смертей серед чоловіків 15-29 років, та одна з десяти серед жінок цього ж віку відбувається через зловживання алкоголем.