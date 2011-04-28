Кабмін не дозволить глумитися над Олександрівською лікарнею в Києві

Уряд не дасть дозволу будувати на території Олександрівської (колишньої Жовтневої) лікарні в Києві ніяких об`єктів, окрім медичних.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив сьогодні під час відвідин ним Олександрівської лікарні.

«Олександрівська лікарня, якій більше 100 років, - це центр медицини, що історично склався в центрі міста Києва. Хто міг зробити замах на цю площу? Це люди, в яких немає совісті, немає честі. І який суд міг прийняти таке рішення? Ми з мером разом відстоюватимемо і не дозволимо нічого тут будувати, окрім медичних установ», - сказав М.АЗАРОВ.

Прем`єр-міністр зазначив, що уряд і КМДА мають намір реорганізувати Олександрівську лікарню до головної медичної установи міста Києва.

Під час відвідин лікарні М.АЗАРОВ також запевнив медичний персонал у тому, що будівництво Центру інфекційних хвороб на території установи буде закінчено до листопада 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, рішення про виділення компанії “Житло-буд” землі площею 0,06 га на території Олександрівської (Жовтневої) лікарні було прийнято Київрадою 10 липня 2003 року.

На початку 2007 року на території лікарні розпочалися активні будівельні роботи. Кияни виступили на захист Олександрівської лікарні від забудови та організували цілодобове чергування. Під час конфлікту відбувалися численні сутички активістів - захисників лікарні і представників забудовника.

Під час підготовчих робіт забудовник вирубав на території меморіального парку ім. Богомольця на території лікарні 226 дерев.

Згодом столична мерія видала розпорядження про припинення будівництва.

У грудні 2010 року Вищий господарський суд відмінив власне рішення про заборону будівництва на території Олександрівської лікарні, яке раніше вважалося таким, що не підлягає оскарженню. Підставою для цього став лист Міністерства культури, яким це відомство підтверджує згоду Головного управління охорони культурної спадщини і реставраційно-відновних робіт КМДА на будівництво.

29 березня 2011 р. голова КМДА Олександр ПОПОВ заявив, що питання про припинення будівництва житлового будинку на території Олександрівської лікарні буде вирішене на користь киян.

Довідка УНІАН. Олександрівська клінічна лікарня розташована на земельній ділянці площею 7,58 га. На балансі лікарні налічується 19 будівель. Із загальної кількості будівель 18 будівель збудовано до Жовтневої революції 1917 року. Загальна площа будівель – 53,5 тис. кв. м. На сьогодні загальна потужність Олександрівської лікарні становить 1045 ліжок. Загальна кількість працюючих – 1812 чоловік. На базі лікарні функціонують 10 кафедр НМУ ім. О.Богомольця і НМАПО ім. П.Л. Шупика, в яких працюють 90 науковців.