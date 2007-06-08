Дітям з онкозахворюваннями необхідні увага і турбота

З метою привернути увагу громадських організацій та усіх небайдужих до проблеми дитячого горя відбудеться благодійна акція в онкологічному відділенні Дитячої обласної лікарні у суботу 09 червня 2007 року. Організатори заходу - Відкрита асоціація організацій, груп та осіб, що працюють з дітьми, хворими на онкозахворювання (представник – Юлія АДАМЛЮК). Свято для діток, що борються за життя із страшною хворобою підготували клоуни з групи «Конфетті», адже сміх та радість – теж ліки. Волонтери організації, девіз якої «Жити завтра», допомагають дітям та їх родинам пережити та перебороти хворобу психологічно та не втратити жагу до життя. На жаль, їм катастрофічно не вистає людей, готових надати посильну психологічну підтримку, просто вислухати, розрадити.

З допомогою організації дітки, що потребують лікування за кордоном - потрапляють у кращі клініки світу, зокрема у Польщу, Німеччину, Росію, Ізраїль.

У розвинених країнах родини, що зазнали такого болю як онкологія, можуть звернутись у спеціальні фонди, де їм нададуть підтримку. В Україні, на жаль, хворі діти та їх батьки – найчастіше мами - залишаються з проблемою сам-на-сам. Тому не лише державна, а насамперед громадська та соціальна підтримка так необхідна для подолання хвороби.

Місце проведення – Обласна дитяча лікарні, онкологічне відділення, 3 поверх.

Час проведення – 09 червня 2007 року, 17.30

Контакти організаторів – 8 098 462 53 63 Олена ПАВЛОВА

8 067 855 63 60 Юлія АДАМЛЮК

Адреса сайту Відкритої асоціації організацій, груп та осіб, що працюють з дітьми, хворими на онкозахворювання www.donor.org.ua