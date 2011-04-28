Уряд - за створення в Києві мережі амбулаторій сімейної медицини

Уряд підтримує створення в Києві мережі амбулаторій сімейної медицини.

Як повідомив журналістам прес-секретар прем`єр-міністра Віталій ЛУК’ЯНЕНКО, про це Микола АЗАРОВ заявив під час відвідання ним Олександрівської лікарні в Києві.

Як зазначив В.ЛУК’ЯНЕНКО, такі амбулаторії будуть лікувальним комплексом і житлом лікаря, який працює в цій амбулаторії. Планується, що в кожному районі Києва буде створено по 10 амбулаторій сімейної медицини. Це київський варіант вирішення стратегічного питання, втілення ідеології реформи – наблизити медицину до пацієнта», - підкреслив В.ЛУК’ЯНЕНКО. За його словами, ці амбулаторії створюються для того, щоб первинна медична допомога вийшла на якісно новий рівень.

Крім того, М.АЗАРОВ на брифінгу відзначив необхідність розробити серйозну програму з розвитку охорони здоров`я в столиці.

«Стало питання про програму розвитку медицини в Києві. Ми домовилися з Олександром Павловичем ПОПОВИМ у суботу зустрітися й розглянути програму медицини в Києві. Зрозуміло, що така важка проблема, як занедбаність медичної ситуації в Києві, за два місяці, за півроку, за рік не вирішиться. Але ми робитимемо серйозну програму, результатом якої буде те, що в Києві буде створено європейську систему охорони здоров`я» , - підкреслив М.АЗАРОВ.

Він відзначив, що для створення системи охорони здоров`я європейського рівня необхідно 3-4 роки.

Як повідомляв УНІАН, у столиці до кінця року планується відкрити 100 амбулаторій сімейної медицини.