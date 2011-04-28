На підприємствах України - високий ризик загибелі і травматизму

Ризик загибелі і травматизму працівників на підприємствах України залишається вищим, ніж у розвинених країнах світу.

Про це повідомили сьогодні на прес-конференції в УНІАН голова Конфедерації вільних профспілок України, народний депутат України Михайло ВОЛИНЕЦЬ, а також представники Міжнародної організації праці в Україні і представники Вільної профспілки медичних працівників.

Що стосується професійних захворювань, то майже 84% їх припадає на підприємства вугільної промисловості. У 2010 році на вугільних шахтах були травмовані 4888 осіб, з них смертельно – 131.

Серед основних проблем, які призводять до нещасних випадків, – відсутність сучасних засобів механізації, великий обсяг використання ручної праці , а також рятувальне устаткування, яке відпрацювало нормативний термін експлуатації.

«Елементарні респіратори не купуються, а норми запилення можуть перевищуватися у 300 разів. Немає системи пилепоглинання і т.д. У таких умовах за півроку людина може одержати силікоз або антракоз і стати інвалідом. У нас штучно, шляхом вказівок медичним органам і спеціалізованим організаціям, блокується оформлення реального стану людей, які втратили здоров`я», – наголосив М.ВОЛИНЕЦЬ.

Крім того, заступник голови Вільної профспілки медичних працівників Тетяна ШУДРА зазначила, що медичні співробітники також піддають своє життя небезпеці, зокрема, при спілкуванні з пацієнтами високим є ризик зараження туберкульозом і СНІДом. Крім того, підкреслила Т.ШУДРА, лікарі і санітари, які надають невідкладну допомогу, наражають на небезпеку своє здоров`я і життя через окремі випадки нападу на них пацієнтів.

«Вони одержують травми голови, хребта, вони не захищені», – наголосила Т.ШУДРА.

Разом з тим, національний координатор проекту ЄС-МОП з проблеми безпеки праці Ольга ЛИТВИНЮК зазначила, що багато проблем в Україні виникає через відсутність культури виробництва. «Україні потрібно підвищувати і розвивати культуру виробництва і праці. Немає у нас ще цього в країні. Те, що вмирають працівники, те, що бояться сказати (про травми – УНІАН), – це все культура виробництва», – підкреслила вона.

Нагадаємо, 28 квітня – Всесвітній день охорони праці.