Відбулася зустріч представників Фонду «Україна 3000» та керівників корейської компанії «CommeDefen Co.Ltd»

8 червня 2007 року у приміщенні Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000» відбулася зустріч представників Фонду «Україна 3000» та керівництва корейської компанії «CommeDefen Co.Ltd». У зустрічі взяли участь координатор програми «Від лікарні до лікарні» Тарас ТКАЧУК та генеральний директор компанії «CommeDefen Co.Ltd» Др. Кім Хйоп Чу.

Учасники зустрічі обговорили шляхи подальшої співпраці та можливість надання благодійної допомоги у рамках програми «Від лікарні до лікарні».

Зокрема, сторони порушили питання доставки в Україну автомобіля швидкої допомоги, який пан Кім Хйоп ЧУ передав Фонду «Україна 3000» під час візиту Голови наглядової ради Фонду пані Катерини ЮЩЕНКО до Республіки Корея 19 грудня 2006 року. Враховуючи складність процедур вивозу з Кореї та тривалість доставки, сторони домовилися про перерахування коштів для придбання автомобіля в Україні. Згідно домовленості, автомобіль буде передано до Волинського обласного дитячого територіального об’єднання. Вкрай важливо при цьому не тільки придбати хороший автомобіль, а й укомплектувати його сучасним медичним обладнанням, що надасть змогу транспортувати дітей у важкому стані з віддалених районів області.

У рамках реалізації програми «Від лікарні до лікарні» у жовтні 2005 року вже відбулася передача реанімаційних машин швидкої допомоги Кіровоградській, Закарпатській, Луганській обласним дитячим лікарням та Черкаському територіальному Центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф. За час роботи в дитячих лікарнях та Центрах України ці реанімобілі дали можливість врятувати життя сотням дітей України.