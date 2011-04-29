Україна заборонила ввезення продукції птахівництва з Індонезії

Україна заборонила ввезення птиці, продукції та сировини з неї з Індонезії (рішення від 27 квітня 2011 р. №15-2-23/3551).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної ветеринарної й фітосанітарної служби України.

Згідно з повідомленням, заборона вводиться через реєстрацію в цій країні високопатогенного грипу птиці.

Ввезення з цієї країни інших вантажів, підконтрольних Державній службі ветеринарної медицини, здійснювати відповідно до ветеринарних вимог щодо імпорту в Україну об`єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду.