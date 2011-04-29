Князевич закликає створювати хоспіси в обласних центрах

Колишній міністр охорони здоров’я України, а нині голова правління Української ліги сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги Василь КНЯЗЕВИЧ закликає владу до активного створення хоспісів в обласних центрах України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.КНЯЗЕВИЧ заявив під час прес-конференції у Хмельницькому.

“Українці заслуговують на нормальний цивілізований підхід держави у створенні сприятливих умов для проведення останніх хвилин життя кожного громадянина. Це завдання, яке потрібно вирішувати шляхом будівництва хоспісів”, - вважає він.

За його підрахунками, в Україні щороку від невиліковних хвороб помирає близько 700 тис. осіб. “З числа померлих 500 тис. осіб потребують опіки хоспісів, - системи медичних закладів, в яких хворі з прогнозованим несприятливим результатом захворювання отримують гідний догляд. До цієї благородної справи вже приєдналися священики різних конфесій, психологи та лікарі”, - розповів В.КНЯЗЕВИЧ.

Він зазначив, що виступає з ініціативою створення у кожному обласному центрі осередків Української ліги сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги.

На його думку, осередок Ліги буде підтримувати та за можливістю відшуковувати кошти на зведення хоспісів.

“Згідно з нормативами, для Хмельницької області достатньо побудувати, як мінімум, 5 елітних хоспісів на 25 ліжко-місць”, - пояснив екс-міністр.

В. КНЯЗЕВИЧ зі свого боку висловив готовність допомогти зі збором коштів.

“Я готовий приїжджати до Вас (у Хмельницький - УНІАН), збирати кошти, максимально допомагати, чим можна, щоб відкрити хоспіс”, - запевнив він.

Наразі у Хмельницькій області немає жодного хоспісу.