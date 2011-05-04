2012 рік стане роком спорту та здорового способу життя

Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження від 27 квітня «Про заходи щодо підготовки та проведення в Україні у 2012 році Року спорту та здорового способу життя».

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Цим документом уряд погодив план дій з підготовки та реалізації спортивних заходів та оздоровчих програм.

Реалізація проекту буде здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету, які виділені під цей акт Міністерству освіти і науки, молоді та спорту, іншим центральним органам виконавчої влади – відповідальним виконавцям, за відповідними бюджетами програми.

Проведення в Україні заходів такого роду, має спонукати українців до ведення здорового способу життя та пробудити інтерес до спорту, а також надасть позитивного імпульсу в розвитку галузі фізичної культури і спорту та сприятиме популяризації в суспільстві ідеї здорового способу життя, йдеться у повідомленні.

Окрім цього, ініціативу будуть підтримувати громадські об’єднання фізкультурно – спортивного спрямування, зокрема Національний олімпійський комітет України та Національний комітет спорту інвалідів.