Коли настане літо?

В Україні цього літа не очікується такої аномальної спеки, як була минулого року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Українського гідрометцентру Микола КУЛЬБІДА сьогодні на прес-конференції.

«Ймовірніше за все, повторення минулорічного характеру погоди, мабуть, очікувати не слід. Це був для України дуже вже надзвичайно рекордний рік по температурному режиму», - сказав М.КУЛЬБІДА.

За його словами, загалом літо 2011 року очікується спекотним, але у межах погодних тенденцій останніх років.

Водночас М.КУЛЬБІДА зазначив, що літо в Україні настане у звичайні терміни – приблизно 19-20 травня, коли середньодобова температура стане стабільно вищою за +15°.

За словами начальника гідрометцентру, нинішнє похолодання прийшло на зміну переважно теплій квітневій погоді.

Також М.КУЛЬБІДА зазначив, що у квітні були доволі спекотні дні, що призвело до засушливих явищ, а також до підвищення пожежної небезпеки до 5-го рівня.

При цьому він зауважив, що з початку травня температура в Україні знизилась, але дощі спостерігаються лише на Півночі України. За прогнозами М.КУЛЬБІДИ, значне підвищення температури слід очікувати після 8 травня. У другій половині місяця денна температура стабільно складатиме 22-25° градусів і інколи сягатиме 29°.