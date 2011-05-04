Завтра в Україні пройдуть дощі, вдень до 18° тепла.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 5 травня буде хмарно з проясненнями. Місцями невеликий дощ (вночі в західних областях без опадів), вдень на Лівобережжі та в Криму помірні дощі, подекуди грози. Вітер південно-східний (на заході та півночі північно-західний), 5-10 м/с. Температура в західних областях вночі 1-4° тепла, на грунті та місцями в повітрі приморозки 0-5°, вдень 9-14° тепла, на високогір`ї Карпат 1-5° тепла; на решті території вночі 6-11° тепла, вдень 13-18°, на сході до 23°, на Житомирщині та Вінниччині 11-14°.

У Київській області завтра хмарно з проясненнями. Місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11° тепла, вдень 13-18°.

У столиці також завтра місцями пройде невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10° тепла, вдень 14-16°.