У Криму на відпочинку в оздоровчих закладах знаходяться понад 42 тисячі дітей

В Автономній Республіці Крим зараз працюють 477 дитячих оздоровчих закладів, в яких відпочивають понад 42 тисячі дітей з Криму та інших регіонів України.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Ради міністрів Криму.

Заступник голови кримського уряду Тетяна УМРИХІНА звернулася до керівників міст і районів Кримської автономії з проханням активізувати роботу комісій з організації літнього відпочинку та оздоровлення дітей. Т.УМРИХІНА зазначила, що особливу увагу слід звернути на дотримання правил пожежної безпеки, санітарно-епідеміологічних умов, заходів безпеки при купанні дітей в оздоровчих закладах.

Кримський віце-прем`єр доручила міністру культури і мистецтв АРК Олександру ЄРМАЧКОВУ забезпечити безплатні відвідини кінотеатрів, музеїв, театрів, атракціонів у міських парках для підлітків і дітей, які знаходяться на оздоровленні в Криму.