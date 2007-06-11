В Індії від спеки загинули вже 53 людини

В Індії, в результаті палючої спеки, що охопила північні райони країни, загинуло вже 53 людини, за один день жертвами спеки стали 18 жителів, 15 з яких мешкали в штаті Уттар-Прадеш.

Як передає Associated Press, 8 червня було найспекотніше в місті Шріганганагар в штаті Раджастхан, велику частину території якого займає пустеля Тар. Стовпчики термометрів піднялися там до позначки 48,9 градуса за Цельсієм.

У Делі опівдні температурний максимум досяг 44,9 градуса. Це на 8 десятих вище за попередній рекордний рівень, відмічений 2 червня. Не зважаючи на вихідний, вулиці 14-мільйонного мегаполісу обезлюдніли, медики настійливо рекомендують жителям столиці залишатися в закритих приміщеннях, вживати більше води і соків, уникати фізичних навантажень.

За прогнозами індійських синоптиків, в найближчий день хвиля спеки не спаде. Очікується, що в неділю та понеділок пікова температура тут вийде на позначку 46 градусів.