G8 виділить 60 мільярдів доларів на боротьбу зі СНІДом в Африці

Країни "Великої вісімки" (G8) домовилися виділити на боротьбу зі СНІДом і малярією в Африці 60 мільярдів доларів. При цьому половина від цієї суми буде виділена США, повідомляє Лента.ру з посиланням на AFP.

У квітні Організація Об`єднаних Націй надала звіт про економіку Африки. За даними ООН, розвиватися швидше Африці заважає розповсюдження ВІЛ/СНІДу, непередбачувана погода, а також неефективна і нерозвинена інфраструктура.

В середньому по Африці ВВП в 2006 році збільшився на 5,8 відсотка. Для порівняння, в Росії збільшення даного показника становило 6,7 відсотка.

У січні 2007 року президент США Джордж БУШ, виступаючи перед депутатами Верхньої і Нижньої палат Конгресу США з традиційним щорічним зверненням, заявив, що США мають намір збільшити розмір допомоги країнам Африки, де епідемія СНІДу має найбільш загрозливі розміри.

Саміт "Великої вісімки" відкрився 7 червня в німецькому Хайлігендамі. На першому засіданні обговорювалися проблеми розвитку світової економіки. У G8 входять Росія, Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція і Японія.