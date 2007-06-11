У Харківській області відбудуться дні донора

14 червня у всьому світі відзначається Всесвітній день донора крові. Цей день є важливим орієнтиром для зусиль, які спрямовані на досягнення глобальної безпеки крові та на забезпечення кров’ю хворих, а також приводом для ушанування і висловлення подяки добровільним донорам.

Як повідомив Головний лікар Харківського обласного центру служби крові Вадим ЯВОРСЬКИЙ, у цьому році темою Дня донора стане гасло "Безпечна кров для безпечного материнства", щоб підкреслити роль донорів крові у рятуванні життя тисяч матерів та їх новонароджених дітей.

Щорічно в Харківській області заготовлюється 20,0-23,0 тис. л консервованої крові, що забезпечує 45-50 тис. донацій крові та плазми на рік, а потреби області задовольняються при умові ритмічної заготівлі крові від 1000-1100 донорів на тиждень.

Оптимізована система заготівлі та переробки донорської крові, дає можливість на 95% забезпечити потреби лікувальних закладів у компонентах та препаратах крові і сформувати обласний стратегічний запас на випадок надзвичайних ситуацій.

Але сьогодні важливо не тільки збільшити кількість бажаючих здати кров, а й залучити до цього процесу "благополучні верстви населення". "Ваша участь та підтримка допоможуть наблизити світ ще на один крок до 100%-го добровільного безпечного донорства", - звернувся Вадим ЯВОРСЬКИЙ до потенційних донорів.

Він також повідомив, що у червні заплановано проведення "Дня донора" у центральних районних лікарнях області: 12 червня - у Печенізькому, 13 – у Золочівському, 14 – у Великобурлуцькому та Близнюківському районах області.