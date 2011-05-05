Україна депонувала грамоту про ратифікацію Європейської конвенції про усиновлення дітей

Постійний представник України при Раді Європи Микола ТОЧИЦЬКИЙ у присутності заступника Генерального секретаря Ради Європи Мод де БУР-БУКІККІО депонував 4 травня грамоту про ратифікацію Україною Європейської конвенції про усиновлення дітей (переглянутої).

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС, після Іспанії та Норвегії Україна стала третьою державою, що ратифікувала цю конвенцію, і таким чином було виконано положення конвенції про необхідність її ратифікації щонайменше трьома державами для набуття нею чинності.

Цей крок відповідає пріоритету майбутнього українського головування у Комітеті Міністрів Ради Європи (розпочинається 11 травня 2011 року) – захист прав дітей, та дозволяє конвенції набути чинності 1 вересня 2011 року, йдеться у повідомленні.

Офіційна церемонія передачі головування Туреччини у Комітеті Міністрів Ради Європи Україні відбудеться наступної середи у Стамбулі за участю міністра закордонних справ України Костянтина ГРИЩЕНКА та його турецького колеги Ахмета ДАВУТОГЛИ.