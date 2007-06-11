Інвалід на милицях має намір завтра розпочати 400-кілометровий похід з Луцька до Києва

Інвалід, який пересувається на милицях, Володимир ФІНЮК разом зі своїм 12-річним сином має намір завтра розпочати 400-кілометровий похід з Луцька до Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сам В.ФІНЮК повідомив у листі-зверненні до місцевих ЗМІ, у якому просить журналістів висвітлювати його акцію.

В.ФІНЮК вирушає у подорож завтра о 9 годині ранку з Київського майдану Луцька.

У своєму звернення інвалід зазначає, що вирішив здійснити на милицях 400-кілометровий піший перехід Луцьк-Київ „для того, щоб показати приклад зневіреним, що можна перемагати, що не все втрачене, що варто вірити у власні сили, що варто відстояти себе й допомогти іншим”.