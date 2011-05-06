Президент підписав закон щодо підвищення виплат дітям-сиротам та малозабезпеченим сім’ям
12:17, 06 травня 2011Країна
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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав закон щодо підвищення виплат дітям-сиротам та малозабезпеченим сім’ям. За словами Президента, з 1 травня допомога дітям-сиротам та малозабезпеченим сім’ям підвищиться від 10 до 20%...
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав закон щодо підвищення виплат дітям-сиротам та малозабезпеченим сім’ям.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив на прес-конференції після відвідання дитячого будинку «Любисток» у селі Новопетрівці Київської області.
За словами Президента, з 1 травня допомога дітям-сиротам та малозабезпеченим сім’ям підвищиться від 10 до 20%.
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