Президент підписав закон щодо підвищення виплат дітям-сиротам та малозабезпеченим сім’ям

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав закон щодо підвищення виплат дітям-сиротам та малозабезпеченим сім’ям.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив на прес-конференції після відвідання дитячого будинку «Любисток» у селі Новопетрівці Київської області.

За словами Президента, з 1 травня допомога дітям-сиротам та малозабезпеченим сім’ям підвищиться від 10 до 20%.